Politecnico all'avanguardia. Stanziato contributo di 5 mln per SuperLab

"Siamo in un luogo di eccellenza a livello mondiale, un sistema vincente che ci fa pronunciare la parola orgoglio. Per questo Regione Lombardia ha voluto finanziare con i primi 5 milioni di euro il nuovo campus del Politecnico, in particolare per l'innovativo laboratorio SuperLab". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala in occasione della presentazione del nuovo campus del Politecnico di Milano che sarà il centro di eccellenza per Ricerca e Innovazione in Architettura ideato dall'Architetto e Senatore a vita Renzo Piano.

Presenti alla conferenza il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, l'architetto Ottavio Di Blasi e il direttore generale della Fondazione Cariplo Sergio Urbani. "Sono tante le collaborazioni in corso tra Regione Lombardia e Politecnico. Abbiamo stanziato 3 milioni di euro per la riqualificazione dei gasometri dell'ex area goccia - ha precisato il vicepresidente Sala - per la creazione di uno dei più importanti incubatori di impresa a livello internazionale e 2 milioni di euro per un innovativo simulatore di guida per lo sviluppo economico e sociale del territorio lombardo". "Tutti ci riconoscono il miglior capitale umano - ha concluso il vicepresidente Sala - e non vediamo l'ora di aprire al mondo le porte del nuovo campus del Politecnico, ispirato da un grande genio come Renzo Piano".