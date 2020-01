Politecnico, corteo del Comitato: "Comune fermi operazione scellerata"

Taglio degli alberi al Parco Bassini, dopo le parole al veleno di Beppe Sala che ha replicato duramente alle accuse dei Verdi affermando che "dovrebbero scusarsi" con gli italiani per non essere riusciti a ottenere più del 2 per cento alle elezioni, nel pomeriggio di ieri si è svolto il corteo promosso dal Comitato "Salviamo il Parco Bassini", che ha visto sfilare qualche centinaio di persone tra il Politecnico e Piazza della Scala. Il tema, divenuto caldo, è quello del progetto del Politecnico avallato dal Comune per realizzare i nuovi laboratori di Chimica in Città Studi. Intervento che ha portato all'abbattimento di 35 alberi, che avrebbero dovuto essere trasferiti. "Come cittadini ci chiediamo come sia possibile che il Comune di Milano, lo stesso Comune che ha dichiarato lo Stato di Emergenza climatica e ambientale e il Piano Aria Clima per combattere l’inquinamento in città, sembri ritenere che le compensazioni promesse dal Politecnico siano sufficienti per bilanciare l’impatto della distruzione del Parco", recita una nota del Comitato. Che si conclude così: "Noi cittadini, studenti, associazioni ambientaliste e docenti, chiediamo che il Comune fermi questa operazione scellerata, in coerenza con gli impegni presi in materia di clima e di ambiente e trovi un’altra collocazione per l’edificio di Ingegneria Chimica".

Il caso è divenuto pienamente politico all'inizio di questa settimana, per via del post pubblicato sul proprio blog sul sito del Fatto quotidiano da Elena Grandi, esponente dei Verdi e vicepresidente del Municipio 1 che ha duramente attaccato il sindaco Beppe Sala.