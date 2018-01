Politecnico di Milano e Agenzia spaziale italiana: firmato accordo per 15 anni

Dal Politecnico di Milano a Marte

Dalle aule del Politecnico di Milano sino a Marte: è stato siglato ieri l'accordo tra l'ateneo milanese e l'Agenzia spaziale italiana, per una collaborazione della durata di 15 anni e con 6 milioni di euro di investimento congiunto per sviluppare progetti e studiare nuove tecnologie che andranno a fare parte delle componenti per i satelliti protagonisti delle prossime missioni di esplorazione nello spazio, che potrebbero contemplare anche il pianeta rosso.

L'aspetto più suggestivo della vicenda, come ha riportato il quotidiano Il Giorno, è che l'iniziativa è nata dallo spontaneo interesse di alcuni studenti, che hanno bussato alla porta del rettore Ferruccio Resta alcuni mesi fa per chiedere supporto nella partecipazione ad una competizione internazionale legata alla progettazione e realizzazione di razzi-sonda. Il rettore ha colto l'opportunità di sostenere tale interesse e si è giunto all'accordo con l'Asi. Spiega il presidente dell'Agenzia Roberto Battiston: "Le eccellenze si formano nell’università e noi vogliamo intercettarle. Non vogliamo perdere questo punto di partenza, questo primo anello della catena, per far sì che il settore spaziale italiano allinei sempre di più la ricerca scientifica alla richiesta di innovazione tecnologica".