Beppe Sala

Politecnico, niente corsi in inglese. Sala: "Una brutta notizia"



Continua a far discutere la decisione del Consiglio di Stato che di fatto ha bocciato la possibilita' del Politecnico di Milano di tenere interi corsi di laurea solo in lingua inglese. La decisione, che ha confermato un precedente provvedimento del Tar al quale erano ricorsi numerosi docenti, ha provocato la ferma reazione del sindaco di Milano Giuseppe Sala che definisce quella sentenza 'una brutta notizia'. "Si parla di difesa della lingua italiana: qui nessuno mette in dubbio che vada difesa - scrive sul suo profilo Facebook - ma ci sono mille altri modi per farlo. Ce ne era uno per cercare di trattenere in Italia i tanti giovani che vogliono andare all'estero e studiare in inglese. Avanti cosi'. In direzione del passato"