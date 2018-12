Politica italiana e manovra, tra fake news e strano ma vero

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

di Fabio Massa

C'era una volta strano ma vero. Vi ricordate quelle fantastiche rubrichette sulla settimana enigmistica? Si leggono d'estate, sotto l'ombrellone. E c'è di tutto. Da quello che è nato con un naso enorme a quell'altro che è morto per un frigorifero precipitato da un aereo. Oggi il Corriere ci informa che in Olanda un tribunale ha bocciato il ricorso di una personalità tv che aveva chiesto all'anagrafe di poter risultare vent'anni più giovane. Quindi rimarrà 69enne. Pare un po' la storia della manovra economica. Sempre sul Corriere, nella stessa pagina, il presidente della Nigeria assicura di essere proprio lui, e non un sosia, perché ci sono fake news in giro che lo vorrebbero morto. Come dire: il presidente del consiglio sono io e sono vivo. Ecco, se non fosse che fanno ridere, si potrebbe proprio dire che si possono applicare a queste due storielle vere i volti della politica italiana.