Elezioni politiche, pronta la bomba banche. Intanto tra Sala e Quartapelle...

Lia Quartapelle

di Fabio Massa



GUAI IN COMMISSIONE/ C'è chi giura che dalla Commissione Banche potrebbe venire fuori un colpo da ko per uno dei candidati/e agli uninominali di Milano. Roba pesante, roba grossa. Per adesso tutto tace. Del resto, è negli ultimi giorni che si piazzano i colpi più pesanti sotto la cintura.



ASSESSORE SFIORATO/ Una grande battaglia per Lia Quartapelle. E un problema irrisolto con Matteo Renzi. Quando la parlamentare dello 02PD, che sta facendo campagna insieme a Pietro Bussolati, candidato alle regionali, era rimasta fuori dalle liste per Milano, tutto il sistema si era ribellato al segretario del partito. Che poi è tornato sui suoi passi. Secondo indiscrezioni, anche Beppe Sala avrebbe offerto il suo aiuto. In particolare, un posto da assessore al posto di Carmela Rozza, candidatasi alle regionali. Ma la Quartapelle avrebbe detto no, che lei avrebbe preferito correre. La domanda è semplice: gli verrà nuovamente proposta la carica da assessora se dovesse perdere la gara nell'uninominale? C'è chi giura di no. Altri invece assicurano di sì.



