Polizia ferma coppia di ladri d'appartamento a Milano

Gli agenti della Polizia di Milano hanno fermato ieri due cittadini albanesi, di 27 e 29 anni, per ricettazione, furto aggravato e rapina impropria. Segno particolare della 'coppia' la maniacale attenzione a non lasciare tracce all'interno del'auto di grossa cilindrata, una BMW 645 poi risultata rubata, a bordo della quale viaggiavano verso le localita' dove hanno messo a segno i loro 'colpi'. Per questo indossavano guanti, cappellini e passamontagna e addirittura avevano coperto il pomello del cambio con un calzino. L'indagine, svolta dalla Squadra Mobile di Milano in collaborazione con il Commissariato di Cinisello Balsamo, ha attribuito ai due furti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma sono in corso accertamenti per verificare la loro responsabilita' in altri episodi. L'inchiesta e' nata della segnalazione di un poliziotto del Commissariato che si e' insospettito per la presenza di due individui a bordo della BMW 645 che indossavano dei guanti con le dita tagliate, nonostante la calura estiva. I poliziotti hanno ricostruito i 'loro movimenti' risalendo cosi' a un appartamento in via Cesena dove sono ieri sono stati intercettati. Dalle perquisizioni all'interno dell'auto sono stati rinvenuti diversi attrezzi atti allo scasso per compiere i furti e, all'interno dell'abitazione, invece, utilizzata come base logistica, sono stati ritrovati orologi di valore, anelli e collane.