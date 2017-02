Polizia: Giovanni Pepe' nuovo questore Varese



Cambio ai vertici della questura di Varese. Il dirigente superiore della polizia di Stato Giovanni Pepe', attualmente questore di Cuneo, sara' il nuovo questore di Varese. Prende il posto di Attilio Ingrassia, da due anni in servizio a Varese, designato come nuovo questore di Savona, a partire dal prossimo primo marzo. Giovanni Pepe', tra gli altri incarichi, e' stato dirigente della Polaria a Malpensa.



"Il personale della polizia di Stato di tutta la provincia - si legge in una nota della Questura di Varese - si appresta a dare un affettuoso saluto al dottor Ingrassia e un caloroso benvenuto al dottor Giovanni Pepe'".