Polizia interviene per furto in palestra e trova droga e anabolizzanti

Agenti intervengono per sventando un tentativo di furto, ma in una palestra trovano stupefacenti e arrestano il proprietario. Un addetto delle pulizie della palestra "360 gym" di via Moscati ha visto alcune persone che cercavano di entrare nella palestra, ha allora dato l'allarme e gli agenti del commissariato centro sono intevenuti fermando 4 italiani dai 57 ai 29 anni, tutti con precedenti che hanno confessato di voler entrare per rubare delle sostanze stupefacenti che sapevano essere presenti dentro la palestra. Dopo aver individuato il proprietario, un 45enne italiano, gli agenti sono entrati nella struttura e hanno trovato 258 grammi di hashish, poco piu' di 6 grammi di marijuana, 123 grammi di cocaina in sassi e 93 grammi in polvere piu' vari anabolizzanti. Nel corso di una perquisizione a casa del titolare sono stati trovati quasi 12 grammi di hashish, 23,7 grammi di marijuana, 13,31 di cocaina in sassi, 40 grammi in polvere e 8500 euro in contanti.