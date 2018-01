Polizia locale, l'accusa di Fi: "Oltre 100mila multe annullate per errori"

Polizia locale, l'accusa di Forza Italia: "Oltre 100mila multe annullate per errori"

Ben 105mila multe tolte in autotutela dagli uffici della Polizia locale di via Friuli nel 2017: è la denuncia del capogruppo di Forza Italia a Palazzo Maroni Gianluca Comazzi, che si riferisce al numero di sanzioni che i milanesi sarebbero riusciti a farsi annullare a causa di vizi di forma o perchè comminate dopo i 90 giorni: A causa di errori grossolani e dei soliti ritardi nelle spedizioni il Comune spreca un sacco di soldi ogni anno per migliaia di sanzioni che è poi costretto ad annullare, considerando che l’amministrazione spende 11 euro per le raccomandate di multe inviate a Milano e 14 euro per le raccomandate inviate fuori Milano. Nella fretta di battere cassa spremendo i milanesi, la Giunta Sala non si accorge che a lungo andare potrebbe perdere più soldi di quelli che guadagna, bloccando il lavoro degli uffici".

Come riporta il quotidiano Il Giorno, all'assessore Carmela Rozza risultano altre cifre, ed il numero di 105mila multe annullate potrebbe riferirsi alla somma di 2016 e 2017: "Nel 2016 a Milano - spiega - sono state comminate 3.436.185 multe e ne sono state annullate in autotutela 55.330, mentre nel 2017 a noi risultano 49.755 sanzioni annullate in autotutela dal gennaio allo scorso ottobre". "Ci sono anche - annota l'assessore - i casi di sviste dei citta-dini che vengono comunque tutelati: ad esempio un automobilista che non rinnova il pass per una corsia preferenziale per una dimenticanza e a cui arrivano decine di multe, può farsele annullare ma paga comunque le spese di notifica e dunque il Comune non perde neanche un euro".