Polizia locale di Milano, differito lo sciopero di Sant'Ambrogio

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – “Il Prefetto di Milano, Renato Saccone – si legge in una nota della Prefettura - ha disposto il differimento ad altra data dell’astensione dal lavoro ordinario e straordinario proclamata per venerdì 7 dicembre dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dalle organizzazioni sindacali ADL Varese, SGB, DiCCAP/Sulpm, USB P.I. dei vigili urbani di Milano. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione con i rappresentanti sindacali, per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza, in una giornata che vede la concomitanza di due eventi di rilievo internazionale, la riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE che si terrà a Milano sotto la Presidenza italiana e l’apertura della stagione operistica del Teatro della Scala”. Da quanto è dato sapere lo sciopero si potrebbe svolgere il 31 dicembre e il 1 gennaio.