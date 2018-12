SCHIAFFO 1 - I Vigili di Milano. Multa di 450 euro ad un poveretto che, per cercare un gattino smarrito, ha affisso dei volantini nella zona del Parco delle Cave. C'è di buono che l'animaletto è tornato a casa. Per il resto non servono commenti.

Polizia locale, prove di disgelo con il Comune di Milano

Prove di disgelo tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti del Sulpm e delle altre sigle sindacali della Polizia locale: ieri l'incontro con il vicesindaco Anna Scavuzzo per tentare di sciogliere il nodo del badge di cui Palazzo Marino vorrebbe dotare gli agenti. Dopo il flash mob in piazza Scala e la riconsegna simbolica di armi giocattolo alla Giunta, i delegati sindacali hanno avuto un faccia a faccia durato due ore.

Al termine del quale Scavuzzo ha emesso una nota: "Ho preso atto dei temi e delle priorità portate dalla delegazione che ho incontrato che sono numerosi e non si limitano alla sola questione del badge. Ribadisco che l’amministrazione è consapevole delle specificità dei servizi richiesti alla polizia locale e nessuno ha interesse a limitare, ingessare o rendere più difficile il lavoro degli agenti". Ma "è Milano che ci chiede una gestione delle risorse umane che sia ancora più organizzata per rispondere alle esigenze di una città in crescita. La rilevazione elettronica e l’efficientamento nel sistema di gestione dei servizi ci permetteranno di rispondere a ciò che Milano ci chiede, e confido che potrà migliorare anche la qualità dell’organizzazione e del servizio per i cittadini e per gli agenti stessi". E quindi? "Serve superare la sola spunta cartacea con una rilevazione elettronica, ovviamente considerando tutti i correttivi che nell’interlocuzione anche con le parti sociali si rileveranno utili a migliorare tale sistema".

L'ipotesi è che dal badge si potrebbe passare ad una modalità elettronica o digitale per registrare le presenze, al posto dell'attuale tesserino magnetico e solo in determinati casi di particolari tipologie di servizio

"Abbiamo apprezzato l’apertura della Scavuzzo – è il commento delle sigle sindacali riportato dal quotidiano Il Giorno – ma per noi il badge resta una pregiudiziale: non siamo amministrativi".