Polizia locale, Sala con Ciacci: "Polemiche ad arte, mia fiducia è totale"

Polizia locale, Sala con Ciacci: "Polemiche ad arte, mia fiducia più che completa"

Il sindaco di Milano Beppe Sala si schiera a fianco del suo comandante di Polizia Marco Ciacci. Al centro delle polemiche scatenate da un comunicato dell'Usb e dal post del comitato che sostiene l'ex comandante Barbato in merito all'intervento del numero uno dei ghisa milanesi sul luogo dell'incidente che ha visto coinvolta Alice Nobili, figlia dei magistrati Alberto Nobili e Ilda Boccassini. Come raccontato da Affaritaliani.it Milano, la 35enne è indagata per omicidio stradale per la morte del 61enne Luca Voltolin. Anomalo l'intervento sul luogo dell'incidente da parte di Ciacci, già collaboratore in Procura della Boccassini. Che, tra le altre cose, avrebbe portato a "silenziare" la notizia, con la mancata divulgazione alla stampa di nomi e circostanze dell'incidente. Queste, quantomeno, le accuse. Respinte ora con forza dal primo cittadino: "Ovviamente interpreta il suo ruolo. L’ha sempre fatto al meglio ed è inutile che ci nascondiamo: queste sono polemiche montate ad arte per destabilizzare la fiducia in Ciacci. Il punto è che la mia fiducia in Ciacci è più che completa, per cui andiamo avanti con estrema tranquillità".