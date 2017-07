Polizia salva bimba dimenticata in auto in un parcheggio di Milano

Bimba di un anno dimenticata in auto dalla propria madre nel parcheggio del capolinea della linea metropolitana 2 di Bisceglie, Milano: il fatto, avvenuto nella giornata di ieri, ha suscitato molto clamore. Si apprende che la donna, professionista 38enne, non sarebbe al momento stata denunciata. Ad intervenire è stata la polizia, allertata da un passante: è stato necessario sfondare il vetro del veicolo per salvare la piccola, portata in ospedale con un forte shock. La temperatura era già di 30 gradi e la bambina ha rischiato un malore o peggio. Le forze dell'ordine hanno prima rintracciato il padre, poi la madre, che ha avuto a sua volta un malore ed è stata condotta al San Carlo, dove si trova anche la figlia. La donna ha raccontato di essere convinta di aver portato la piccola all'asilo prima di prendere la metro, parlando di un buco nero di cui non riesce a trovare spiegazioni.