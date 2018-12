Bisca clandestina: denunciati 10 cittadini del Bangladesh



I poliziotti del commissariato Comasina hanno scoperto in un minimarket-Internet point in via Monte San Genesio a Milano una bisca clandestina e hanno indagato in stato di libertà dieci cittadini originari del Bangladesh. La rapida indagine è scattata dopo la segnalazione di una donna preoccupata del fatto che il figlio minorenne fosse entrato in un brutto giro di gioco d'azzardo, per il quale continuava a chiederle denaro nonostante percepisse dei compensi come muratore.



Nella notte di martedì scorso gli agenti sono così intervenuti nel piccolo locale in zona Maciachini, dove in una piccola stanza interrata hanno sorpreso le persone che giocavano a soldi e hanno sequestrato 200 euro in banconote di vario taglio trovati sul tavolo da gioco, un mazzo di carte e le annotazioni con i punteggi e le relative vincite. Il gestore del minimarket è stato denunciato per esercizio del gioco d'azzardo mentre gli altri giocatori per partecipazione al gioco d'azzardo.