Polizia sorprende writer in Bovisa mentre imbratta treni, denunciato

Dopo numerose segnalazioni per imbrattamento di alcune carrozze ferroviaria della società Trenord, gli agenti dalla polfer di Milano Bovisa hanno effettuato un servizio di osservazione con personale in abiti civili per individuare gli autori. Gli agenti hanno scoperto due giovani che si sono avvicinati ai convogli ferroviari e con bombolette di vernice spray hanno imbrattato una vettura con alcune scritte. Gli agenti sono intervenuti bloccando uno dei due soggetti, mentre l'altro è riuscito a scappare. La persona bloccata è risultata avere precedenti specifici, oltre ad essere responsabile per i reati di invasione di edifici e resistenza a pubblico ufficiale, ed è stata denunciata.