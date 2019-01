Poliziotto travolto durante un controllo, il collega spara, sospetti in fuga

Un agente è stato travolto durante un controllo stradale antidroga a Milano

Poco dopo le 13, due poliziotti in borghese, appartenenti al commissariato Lorenteggio, hanno fermato una Bmw con a bordo due nordafricani sospetti, in via Rismondo, nel quartiere periferico di Baggio. Durante la perquisizione uno dei due e' risalito sull'auto, ha ingranato la marcia e scappando ha schiacciato uno dei poliziotti contro le auto in sosta, tanto che la portiera del mezzo si e' divelta.

Il collega ha allora deciso di sparareo alle ruote della bmw, trovata poi abbandonata con le gomme forate. L'agente ferito e' stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo e ha riportato contusioni e traumi non gravi. Entrambi i sospetti sono scappati e ora sono entrambi ricercati.