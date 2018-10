Polli arrosto farciti con hashish per i due figli in carcere: padre arrestato

Un pranzetto inusuale per i figli dietro le sbarre, due polli arrosto farciti con hashish. La vicenda e' raccontata dal Corriere di Bergamo. Un uomo, A.F. e' andato in carcere a portare il pranzo per i suoi 2 figli detenuti. Avvolti nella stagnola ci sono due polli arrosto, ma da tre tasche ricavate in pancia a ciascun pennuto spunta la sorpresa: sei polpette di hashish per un etto e 7 grammi pronti da servire in tavola. E in un attimo il cadeau finisce sotto sequestro e il babbo in manette. L'uomo assistito dall'avvocato del Foro di Milano Maria Rosa Megna, al momento ha rimediato gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza del 22 novembre, quando probabilmente cerchera' di spuntare un patteggiamento. Il pm Carmen Pugliese ha disposto la perquisizione dell'appartamento, dove gli agenti hanno scoperto un piccolo arsenale: una pistola a salve, cartucce militari e una bomba a mano. Spettera' ora alla procura di Monza, competente per territorio, capirne l'origine.