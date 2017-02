Polo museale dell'arte di Milano: direttrice Anna Maria Montaldo

Anna Maria Montaldo (foto: Dietrich Steinmetz)

La direttrice dei Musei civici di Cagliari Anna Maria Montaldo, 62 anni, dirigera' il Polo museale dedicato all'arte moderna e contemporanea di Milano. "E' un riconoscimento importante delle sue capacita', ma anche dell'impegno profuso in questi anni per valorizzare al meglio il patrimonio artistico e culturale della nostra citta'", afferma l'assessore alla Cultura del Comune di Cagliari Paolo Frau nel commentare la notizia sul suo profilo Facebook. Montaldo, evidenzia Frau, "prende la guida di importanti realta' quali il Museo del Novecento in piazza Duomo, la Galleria d'Arte moderna nella Villa Reale e il Mudec, lo straordinario spazio espositivo di recente realizzato negli edifici un tempo sede dell'Ansaldo".

"Le ho chiesto di immaginare", aggiunge Frau, "nel suo nuovo ruolo, ambiti di collaborazione e di crescita' tra le realta' di Milano e di Cagliari e sono sicuro che Anna Maria non trascurera' il nostro invito".