Polstrada scopre stamperia clandestina di documenti falsi

Scoperta dalla Polizia Stradale di Lecco, Isernia e Campobasso una vera e propria stamperia clandestina per la produzione di documenti falsi per l'espatrio.

Due le persone arrestate, entrambe molisani, che agivano su tutto il territorio nazionale. Le successive indagini hanno visto gli uomini della Polizia stradale operare diverse perquisizioni che hanno portato al ritrovamento, nelle dimore e negli uffici dei due sospettati, della stamperia clandestina.

Variegata e' la tipologia dei documenti rinvenuti, riferiti agli Stati dell'Unione europea, pronti ad essere falsificati; tra di essi spiccano titoli validi per l'espatrio, potenzialmente utilizzabili sia per l'immigrazione che per l'emigrazione clandestina, e migliaia tra carte d'identita', patenti di guida, carte di circolazione, certificati assicurativi.

I poliziotti hanno rinvenuto anche un'ingente somma di denaro contante e i macchinari e strumenti informatici, tra i quali hardware e software di ultima generazione, tutti idonei alla falsificazione di documenti. Secondo le indagini si tratta di un avanzato "laboratorio tecnologico" che richiedera' tempo agli investigatori per essere analizzato in tutte le sue parti, a conferma dell'alto grado di professionalita' criminosa dei coinvolti. Numerosi i reati a carico dei due arrestati: dalla ricettazione, al falso documentale, al furto, al riciclaggio di denaro e alla truffa ai danni dello Stato.