Ponte di Porta Genova, riapertura rallentata dal gelo. Il caso

Il Ponte di Porta Genova chiuso

Una vicenda infinita: il ponte pedonale di collegamento tra la stazione di Porta Genova ed il quartiere delle via Savona e Tortona è ancora chiuso. E lo resterà più a lungo del previsto. Il caso, denunciato originiariamente da Affaritaliani.it con I Hate Milano, si trascina da mesi. La struttura non è sicura e necessita interventi. Nel frattempo è stata chiusa e solo dopo diverso tempo è stata allestito un passaggio provvisorio, dopo che per mesi residenti e commercianti avevano vanamente denunciato il fatto di essere di fatto "tagliati fuori", costretti a circumnavigare i binari con un lungo giro. Ora, il sopralluogo degli assessori alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli e ai Lavori Pubblici Gabriele Rabaiotti assieme a Ferrovie dello Stato ha rilevato che i lavori procedono a rilento, a causa del gelo delle ultime settimane he impedisce di gettare il cemento per la pavimentazione finale.

"Le notizie del sopralluogo effettuato oggi restano tutt'altro che incoraggianti. Comprendiamo - commenta con Repubblica Federico Gordini, rappresentante dei commercianti - che possano esserci difficoltà oggettive legate in particolare al gelo, ma con chiarezza va anche detto, in considerazione della situazione sul Ponte degli Artisti nota e denunciata da mesi, che i lavori potevano cominciare prima".