Ponti e infrastrutture pericolanti: in Regione nasce l'Unità di sicurezza

Infrastrutture Lombardia: approvata in commissione Territorio una proposta di risoluzione condivisa

È stata approvata oggi all'unanimità in commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale della Lombardia una proposta di risoluzione condivisa da tutti i gruppi consiliari che mira a garantire la sicurezza delle infrastrutture civili e dei sistemi viari e ferroviari, con particolare attenzione a ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie. Il provvedimento, di cui è relatore il presidente della commissione Angelo Palumbo (Forza Italia), contiene quattro impegni rivolti al presidente della giunta regionale lombarda Attilio Fontana.

Gli impegni sono: avviare con il diretto interessamento degli Enti locali procedure di censimento e monitoraggio dello stato dei manufatti creando un archivio regionale della sicurezza, completare l'archivio delle strade con eventuali interventi da programmare entro il 31 dicembre 2019, elaborare un piano finanziario con il coinvolgimento del Ministero dei Trasporti e censendo le risorse già preventivate dai vari enti a iniziare dal Governo e definire con proprietari e concessionari la creazione di un fascicolo di ciascun manufatto con tutti i dati necessari per la gestione e manutenzione della sicurezza. La proposta di Risoluzione identifica nella struttura 'Lombardiasicura' il soggetto a cui viene affidato il compito di coordinare la 'cabina di regia' con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Il presidente della commissione Angelo Palumbo ha spiegato che "l'approvazione della proposta di risoluzione all'unanimità è il segnale che la commissione ha recepito appieno l'invito a elaborare e predisporre un testo condiviso da tutti i gruppi consiliari e conferma l'attenzione massima di Regione Lombardia su un tema come quello della sicurezza di tutte le nostre infrastrutture: il voto finale di questo provvedimento in Consiglio regionale sarà il passo decisivo per implementare maggiormente l'azione di controllo e prevedere ulteriori interventi anche attraverso lo strumento Lombardiasicura''.

Alla nuova cabina di regia regionale denominata 'Unità di missione Lombardia Sicura' verrebbe affidato il compito di sovrintendere e coordinare il monitoraggio locale delle opere viarie in raccordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale coordinamento dovrebbe integrare i dati provinciali a oggi raccolti, ancora parziali, secondo cui in Lombardia ci sarebbero almeno 272 opere considerate a rischio che richiedono interventi di messa in sicurezza per un importo complessivo di circa 214 milioni di euro.