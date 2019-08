Pontida, alla festa della Lega si servono le Pizze Aquarius e Sea Watch

Oltre alle classiche Margherita e Capricciosa, alla festa della Lega a Pontida a Ferragosto si potevano scegliere la Pizza del Capitano, Flat Tax, Va’ Pensiero e Padania Libera, ma a far discutere sono la Sea Watch e la Aquarius. Le due pizze riprendono in nomi delle navi delle Ong al centro di un duro braccio di ferro con Salvini sullo sbarco dei migranti. L’idea non è piaciuta ad alcune delle persone presenti al pranzo di Ferragosto e ne è nata una polemica su social network. E c’è pure chi ha commentando aspramente "la pizza Ladrona costa 49 milioni".

La segretaria cittadina di Pontida Antonella Pellegrinelli ha minimizzato dicendo l’iniziativa è stata degli organizzatori della festa e che si tratta semplicemente di nomi dati per scherzare e farsi una risata. Secondo il deputato Daniele Belotti è una scelta “in linea con il tono goliardico della festa”. Mentre il sindaco di Pontida, Pierguido Vanalli, sottolinea che è prassi consolidata quella di scegliere degli argomenti di attualità e trattarli con leggerezza e ricorda che gli organizzatori hanno anche creato magliette in cirillico per scherzare sulla storia dei rubli. Basteranno queste dichiarazioni a calmare gli animi?