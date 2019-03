Pony sceglie Milano per il suo primo store europeo

Pony: a Milano il primo store europeo

Pony, acronimo per Product of New York, è pronta al debutto in Europa e sceglie Milano come location per il suo primo flagshop store. Il brand nato ne l1972 sbarca in via Ponte Vetero 15. Moltissimi campioni dello sport mondiale hanno indossando negli anni le caratteristiche sneakers di Pony, che ha influenzato anche l'etsetica hip-hop, break dance e street.

Oggi Pony è tornato sul mercato italiano ed europeo dove viene distribuito in esclusiva da una società italiana, la Baco Distribution di Andrea Conidi. Un ritorno, racconta Pambianconews.com, che oggi viene sancito dall’apertura del suo primo store monomarca italiano in zona Brera con uno store dedicato ai modelli storici, come le top star o i mitici “baskettoni” City Wings, ma anche alle innovazioni retro running e al mondo esclusivamente femminile.

Lo store di Milano permetterà al brand di aprire anche il suo e-commerce store.