Porsche dipinge i muri di Milano. Sui Navigli la street art di Leagas Delaney

Un murale di 400 metri quadrati sui Navigli. E' il risultato del progetto ideato da Leagas Delaney per Porsche Italia: il Macan Music Wall, inaugurato in via Troilo. Realizzato con una speciale vernice che si illumina al calare della sera, come spiega Spot and Web il murale racconta tutti i generi e gli strumenti musicali.

Per la prima volta un brand di automotive luxury realizza un’opera di arte pubblica e lo fa mettendo in comunicazione due mondi solo all’apparenza distanti, per parlare al target più giovane del brand cui è dedicata la nuova Porsche Macan II.