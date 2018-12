Porta l'auto dal meccanico con 30 panetti di hashish nel motore: arrestato

Lascia l'auto dal meccanico ma "dimentica" i 30 panetti di hashish nel motore: arrestato

Resta in panne con l'auto in tangenziale, all'altezza di Agrate Brianza, si ritrova arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. E può veramente solo biasimare sé stesso: protagonista un marocchino classe 1977 che, fermo in strada, ha chiamato un carro attrezzi. La sua Clio è stata portata in officina a Gorgonzola ed appena il meccanico ha aperto il vano motore, ha fatto la scoperta: nascosti in un pacco c'erano 30 panetti di hashish. Il meccanico ha avvertito i carabinieri, che il giorno successivo si sono presentati in officina assieme al proprietario dell'auto, arrestato ed ora detenuto a Monza. Il marocchino non ha infatti potuto negare che la droga fosse sua. Per giunta, si è scoperto che l'auto non aveva nessun guasto: era semplicemente finita la benzina...