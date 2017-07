Porta Genova, un'estate allo scalo: tre mesi di eventi

Un grande spazio eventi dedicato ai milanesi e ai turisti che vogliono vivere appieno la città. Un progetto che rende viva e attraente una delle sette aree ferroviarie dismesse in attesa del grande piano di rigenerazione urbana previsto nei prossimi anni. Parte venerdì 21 luglio “Estate allo Scalo”, l’iniziativa pensata e realizzata in collaborazione con Confcommercio Milano allo Scalo di Porta Genova.

Nell’area che durante il semestre di Expo 2015 ha ospitato il Mercato Metropolitano nascerà un villaggio di circa 5.000 mq dedicato all’intrattenimento per tutte le età; lo spettacolo del cinema serale, sport, spazi per la lettura, aree dedicate ai bambini, zone relax, eventi speciali, street food. Lo scalo sarà animato fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 17 all’1 nel weekend dalle 11.30 all’1.

“Lo Scalo di Porta Genova, per la vicinanza con i frequentatissimi Navigli, è il teatro ideale per questo progetto che animerà l’estate di chi resta in città – sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran - Il processo per la rigenerazione degli scali ferroviari è finalmente iniziato e in attesa di veder nascere i nuovi quartieri, vogliamo che queste aree tornino fin da subito a disposizione dei milanesi, soprattutto dei più giovani. Ringraziamo quindi chi ha contribuito a realizzare un’iniziativa che risponde pienamente a questa necessità”.

“Gli scali ferroviari, 674mila mq. complessivi di superficie lorda, sono una grande occasione di riqualificazione e sviluppo della Milano futura. ‘Estate allo Scalo’ di Porta Genova è primo un esempio concreto, grazie alla collaborazione di importanti sponsor e operatori, del nostro impegno per la loro valorizzazione temporanea - afferma Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente di Confcommercio Milano – creando, nell’area dei Navigli di forte richiamo per il turismo, un volano di attrattività per locali e attività commerciali”.

L’iniziativa nasce grazie al sostegno di aziende che vogliono contribuire a rendere l’estate in città più bella e divertente; Sky Italia, Fastweb, BioNike e Ichnusa.

Sky è main sponsor del progetto e anche attrazione principale del villaggio con il suo grande teatro, uno spazio coperto di circa 350 mq, dove sarà possibile fruire, comodamente seduti, di una selezione dei programmi principali dell’offerta Sky: una programmazione quotidiana dedicata ai bambini dalle 17 per circa due ore, spazio alle serie Tv più amate, alle produzioni originali Sky come Gomorra – La serie, Romanzo Criminale – La serie, E poi c’è Cattelan, I Delitti del Barlume, ma anche eventi sportivi, l’informazione di Sky TG24 e Sky Sport24, oltre ad alcuni dei principali titoli cinematografici degli ultimi anni. I posti a sedere disponibili sono 180, alcuni dei quali riservati ai clienti extra di Sky (il programma che premia i clienti Sky da più di un anno), e la fruizione è totalmente gratuita per tutti.

Il primo dei titoli trasmessi sarà la commedia Piuma, produzione originale Sky Cinema, che sarà di scena venerdì 21 luglio alle 21.30, mentre da lunedì 24 per tutta la settimana fino a venerdì 28 luglio andrà “in onda” tutta la prima stagione di Gomorra – La serie.

Inoltre, anche Sky Sport sarà presente nelle due aree sportive dello spazio: un campo da calcetto 3 contro 3 e un campo di street basket sempre 3 contro 3, a disposizione gratuita di tutti per organizzare partite e tornei con gli amici, direttamente allo Scalo di Porta Genova.

L’intrattenimento dei più piccoli potrà contare anche sull’area Kids realizzata grazie alla sponsorship dell’azienda dermocosmetica BioNike. Quest’area di circa 40 mq interamente dedicata ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, sarà attrezzata con un divertentissimo parco giochi all’aperto, nel quale, durante i fine settimana le hostess dedicate intratterranno i genitori raccontando le caratteristiche dei prodotti dermocosmetici BioNike.

Gli appassionati di tecnologia ed emozioni saranno soddisfatti dalla presenza di Fastweb, che allestirà nel villaggio un’area dedicata di circa 35 mq, dove i cittadini e turisti potranno ricevere informazioni e ricaricare i propri device.

Il tutto accompagnato da Ichnusa, la birra di Sardegna che varca i confini della sua magnifica isola per rinfrescare l’estate milanese. Allo Scalo di Porta Genova sarà possibile trovare sia la sua ricetta originale, sia Ichnusa Non Filtrata, una birra che nasce dalla passione e dal meticoloso lavoro dei mastri birrai dello storico birrificio di Assemini, a due passi da Cagliari, e che si distingue per il suo formato originale e il suo sapore unico.

Fra i partner di Estate allo Scalo c’è anche il Libraccio: la storica libreria milanese realizzerà uno spazio per leggere all’ombra delle vele che costituiscono la copertura della confinante area relax e che ospiterà un ricco palinsesto di presentazioni di libri.

Nel villaggio non mancherà infine l’area Food & Beverage, con postazioni di street food per tutti i gusti. Tra gli stand sarà presente la Gelateria il Rigoletto, che dal 24 luglio porterà allo scalo di Porta Genova una vera e propria scuola, totalmente gratuita, dove tutti i giorni (dalle 17.30 alle 18.30) bambini e adulti potranno imparare a preparare il gelato.