Porta Venezia, rissa tra migranti. Sardone:"Colpa delle politiche di sinistra"

PORTA VENEZIA, SARDONE: "RISSA TRA IMMIGRATI PER STRADA EFFETTO DELLE POLITICHE DELLA SINISTRA"

"Nella Milano amministrata dalla sinistra pro immigrazione siamo all'assurdo: due immigrati si sono picchiati in mezzo alla strada a Porta Venezia bloccando il traffico nella corsia riservata ai tram. La rissa è scattata perché uno dei due ha rimproverato all'altro di non essere un buon musulmano agitando il Corano in mano. Una follia, ma del resto con una giunta che ci ha riempito di immigrati ci si può aspettare di tutto". Così Silvia Sardone, consigliere regionale e comunale del Gruppo Misto.

"Per sedare la lite è stato necessario l'intervento di ben quattro volanti: può essere tollerabile un episodio del genere in una città di caratura internazionale come Milano? Questi sono gli effetti delle politiche della sinistra - continua Silvia Sardone - , ma Sala e compagni non se ne accorgono: preferiscono fare marce per l'accoglienza e organizzare tavolate multietniche". Chiude Sardone: "Basta col buonismo inutile, espulsioni immediate per chi si rende protagonista di tali comportamenti. A sinistra ci ripeteranno ancora che l'Islam è una religione di pace?".