Porta Volta, nuova rivoluzione, si sblocca il cantiere per l'altra piramide



Verrà creato una sorta di boulevard tra le mura cinquecentesche. L’edificio ricalcherà - in piccolo - la cvicina sede Feltrinelli.



Il no dei residenti è motivato dalla voglia di più spazio verde, nonostante il vi alibera della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggioche mira alla conservazione delle Mura Spagnole, che appunto saranno preservate e integrate nell'edificio, ben visibili sia nelle aree esterne che negli ambienti interni. E i parcheggi interrati saranno ridimensionati, per permettere il mantenimento dei reperti archeologici.



Si sblocca con questo passaggio formale il progetto per la realizzazione della mini piramide di Porta Volta, gemella "minore" di quella occupata dalla Fondazione Feltrinelli.