PortaRomanaBella-Confcommercio: sabato in festa

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Corso di Porta Romana, in questi giorni, è una vera e propria “galleria d’arte” con i quadri degli artisti esposti nelle vetrine dei negozi per l’iniziativa “PortaMi” promossa dall’Associazione PortaRomanaBella (aderente alla Confcommercio milanese”). Sono i dipinti – dedicati a Milano - realizzati dai pittori del Gruppo Culturale Artisti di via Bagutta, dell’Associazione Libera Artisti Naviglio Pavese e dell’Associazione Culturale GuizArt. E domani sabato 20 maggio, dalle 9 alle 19, si svolge la grande festa di tutto il corso di Porta Romana “con gli artisti – spiega Sabrina Frigoli, presidente dell’Associazione di PortaRomanaBella - che espongono i dipinti e realizzano alcune opere dal vivo in piazza San Nazaro in Brolo e lungo il corso di Porta Romana. I negozi e locali del corso domani saranno aperti per tutta la giornata per accogliere i clienti con degustazioni gratuite”. Musicisti e artisti di strada, le ragazze del “El Modernista”, associazione di promozione sociale, tutti in strada a far festa. La festa promossa dall’Associazione PortaRomanaBell, alle ore 17, vedrà la premiazione, in piazza San Nazaro in Brolo dei quadri più votati in questo giorni dai clienti che, entrando nei 26 negozi aderenti a “PortaMI”, hanno partecipato all’iniziativa “Vota e Sconta” (con un voto all’opera espostaun buono sconto o un buono omaggio da spendere durante la giornata di domani). A premiare gli artisti, domani sabato 20 maggio, con il presidente dell’Associazione Sabrina Frigoli, sarà Gabriel Meghnagi, consigliere di Confcommercio Milano e presidente della rete associativa vie milanesi.