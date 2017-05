Portello, nuovo corso per il progetto di riqualificazione

Portello: Fond.Fiera, nuovo corso per progetto riqualificazione

Fondazione Fiera Milano sta lavorando "a un nuovo corso del progetto di riqualificazione del Portello, che puo' e deve diventare, un nuovo centro di Milano, un polo sempre piu' vivo caratterizzato da modernita', qualita', fruibilita' pubblica dei suoi spazi". Lo afferma una nota di Fondazione Fiera che ricorda come "la riqualificazione dei padiglioni 1 e 2 del Portello e' diventata in questi ultimi anni una priorita' per gli organi statutari e per i vertici della Fondazione, in quanto rappresenta l'opera di completamento della trasformazione del Polo Urbano di Fiera Milano, avviata nel 2004, che si inserisce in un ambito territoriale qualificato e caratterizzato nell'ultimo decennio da profonde innovazioni".

La nota ricorda come la Fondazione gestisca il proprio patrimonio "al fine di realizzare importanti infrastrutture di sviluppo e investimenti di qualificazione urbanistica, lontano da qualsiasi logica speculativa" e sia impegnata a coniugarne la tutela e la valorizzazione con lo sviluppo del territorio e la qualita' progettuale.