Portello, Vitali va al Tar. Arriva Prelios? La Borsa festeggia

di Fabio Massa

Come si preannunciava ieri su Affaritaliani.it , inizia un vietnam chiamato Portello. Un quartiere di Milano che pare proprio non trovare pace. Iniziamo dalla fine: il Comune di Milano apre un paio di settimane fa l'iter per la conclusione del procedimento nei confronti del gruppo Vitali, che avrebbe dovuto realizzare il progetto Milano Alta. Il gruppo bergamasco presenta delle modifiche, ma queste non sono "controfirmate" da Fondazione Fiera Milano, proprietaria dell'area. L'ultimo passo ieri sera, e ogni parola pare una pietra. Ecco il comunicato: "La comunicazione inviata dal Comune di Milano relativa al procedimento di approvazione dello SCPU sarà impugnata da Vitali in qualità di promissario acquirente del diritto di superficie 50+50 dell’area Portello padiglioni 1-2 ricorrendo al TAR.

Il contratto essendo vigente e registrato ai pubblici registri immobiliari, garantisce a Vitali la piena titolarità a presentare il progetto unitario. All’interno del contratto sottoscritto in data 16.02.2016 con Fondazione Fiera Milano tutto ciò si evince all’art. 2.5 (riportiamo) “Con riferimento allo Studio di Coordinamento, ferma la massima collaborazione di FFM (ndr), Vitali si impegna a decorrere dalla data odierna (16.02.2016) ad attivarsi e portare avanti presso l’Amministrazione Comunale e in generale presso le altre autorità competenti – tempestivamente e con la massima diligenza – tutte le procedure necessarie affinché nei più brevi tempi tecnici possibili sia ottenuta l’approvazione dello Studio di Coordinamento.” A garanzia ti tali obblighi Vitali ha consegnato a FFM una fidejussione di 2 milioni".

Tradotto: Vitali vuole modificare il progetto (come già disse ad Affaritaliani.it il patron Massimo Vitali), basta che qualcuno gli dica come farlo. Comune e Fondazione Fiera però non ci stanno, adducendo che le numerose modifiche richieste hanno portato a piccoli cambiamenti e non a un progetto radicalmente nuovo. Alla fine Fondazione Fiera fa causa a Vitali, il Comune chiude e Vitali va al Tar. Roba da intenditori, roba da carte bollate. Varrebbe però la pena ricordare che quella del Portello è una annosa questione che risale, a livello di caos e cause, alla presidenza di Fondazione Fiera di Benito Benedini. Benedini iniziò una sorta di "gara" tra tre progetti. Vinse il Milan, con il suo nuovo stadio. Anche là, finì a carte bollate e poi in un risarcimento da parte dei rossoneri. Secondo classificato, Vitali. Anche qui, carte bollate e vedremo come andrà a finire. Ma chi è il terzo? Il 9 giugno Fondazione Fiera escludeva Prelios, che aveva portato all'attenzione di Benedini una proposta ispirata alle Villette di Parigi con un parco tecnologico che si sarebbe chiamato Magnete. Eppure, non è detto che Prelios, che in Borsa sta risalendo ai massimi storici, ed è al massimo negli ultimi tre mesi (+10,08 per cento nell'ultima settimana e +7,6 negli ultimi 90 giorni), sia davvero la prescelta. Secondo rumors Fondazione potrebbe voler coinvolgere a tutti i costi la Rai, che da tempo inenarrabile vorrebbe trasferirsi e trovare una nuova sede. Archiviata Expo e post Expo, sarà la volta buona al Portello? E come sarà l'iter di assegnazione? E - soprattutto - si riuscirà ad evitare il Vietnam tra Tar e consiglio di stato e cause varie con i bergamaschi di Vitali? In tutto questo il grande assente pare essere la politica: il Portello è o non è un quartiere fondamentale della città? Dove sono finite le idee, i comitati, la politica?