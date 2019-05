Posato nuovo ponte ad Annone nel lecchese dopo il crollo nel 2016

L'Anas ha terminato ieri sera i lavori per il varo del ponte di Annone Brianza, in provincia di Lecco, a scavalco alla statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". La struttura crollo' il 28 ottobre del 2016 sotto il peso di un camion facendo registrare una vittima. La nuova struttura in acciaio e' lunga 44 metri e pesa circa 250 tonnellate per una spesa di circa 2 milioni di euro. "La nuova infrastruttura - ha spiegato Anas in una nota - e' costituita da un'unica campata in acciaio ad alta resistenza, con soletta in calcestruzzo armato, appoggiata sulla parte inferiore di due travi laterali in acciaio". Il ponte sara' percorribile tra 30 giorni terminata la realizzazione della sede stradale e le piste ciclabili con il relativo collaudo dell'intera opera.