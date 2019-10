Posta video con minacce, coltello e mazza da baseball, sospeso insegnante

Un insegnante di 40 anni si riprendeva armato di coltello e mazza da baseball mentre minacciava forze dell'ordine, stranieri e istituzioni e poi pubblicava i filmati sul suo profilo Facebook. La Polizia di Stato e i carabinieri sono intervenuti e lo hanno denunciato. L'uomo lavorava in una scuola elementare della provincia di Mantova. L'insegnante, dopo la denuncia per minaccia aggravata, procurato allarme verso le autorita', vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e' stato allontanato dalla scuola e sottoposto ai previsti procedimenti disciplinari.