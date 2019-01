Bovisa, al via l'abbattimento dell'ex palazzo delle Poste in piazzale Lugano

Sono partite, a Milano, le attività propedeutiche all'abbattimento dell'ex sede delle poste di Piazzale Lugano, al quartiere Bovisa, da lungo tempo dismesso e in stato di incuria. Il palazzo ai piedi del cavalcavia Bacula, di proprietà di Europa gestione immobiliare (Egi), società di poste Italiane, dopo la dismissione dell'attività nel 2000, e nonostante le numerose azioni di tutela poste in essere dalla proprietà, è stato in passato oggetto di rifugio di senza fissa dimora.

L'intervento di demolizione da parte della proprietà partirà nei prossimi giorni, mentre è in fase di definizione il progetto di riqualificazione e ricucitura territoriale per l'ambito di Piazzale Lugano. ''È una notizia che il quartiere aspettava da anni e per cui l'Amministrazione ha dialogato lungamente con la proprietà - spiega Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica del Comune di Milano - Non appena possibile racconteremo insieme alla città il progetto che rigenererà un'area oggi problematica ma dalle grandi potenzialità".

"La lotta agli edifici abbandonati - prosegue - è una delle priorità individuate dalla proposta di Pgt in discussione in Consiglio comunale. Il documento definisce forti penalità in termini di diritti volumetrici per i proprietari che non provvedano all'abbattimento o non presentino un progetto di riqualificazione dell'edificio entro 18 mesi dall'approvazione del Pgt".