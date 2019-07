Potenziamento infrastruttura M2: linea interrotta Loreto-Udine ad agosto

ATM fa sapere che nel mese di agosto ha programmato un intervento di manutenzione molto importante per garantire l’impermeabilizzazione delle gallerie della linea Verde, invitando i viaggiatori a pianificare il viaggio considerando maggiori tempi di percorrenza.

La M2, nell’anno in cui si appresta a spegnere 50 candeline, sarà infatti prossimamente oggetto di importanti interventi: verrà rinnovata completamente e sarà più veloce e moderna. Le attività che più interesseranno i cittadini durante questi mesi estivi sono i lavori di impermeabilizzazione della galleria nella tratta Piola — Lambrate, per risolvere il problema delle infiltrazioni. L’intervento programmato creerà disagi, con un mese di stop sulla tratta, ma sono lavori necessari e non più rinviabili.

Dal 1 al 31 agosto M2 interrotta tra Udine e Loreto

Per tutto il mese di agosto, da inizio a fine servizio, la circolazione è sospesa tra Udine e Loreto. La circolazione sul resto della linea si svolge regolarmente: i treni fanno servizio tra Gessate/Cologno Nord e Udine e tra Assago/Abbiategrasso e Loreto.

Prestate attenzione alla destinazione dei treni

La mattina e la sera, nelle ore di punta, i treni in arrivo da Cologno Nord terminano a Cascina Gobba, mentre alcuni treni in arrivo da Abbiategrasso/Assago terminano a Centrale.

Bus sostitutivi, servizio express e linee alternative

Bus sostitutivi Loreto-Piola-Lambrate-Udine. Questo servizio collega le stazioni della tratta interrotta

Bus no stop Cascina Gobba-Loreto. È un servizio express che non fa fermate intermedie. E' consigliato usare questo bus in particolare in questi casi:

- arrivate da Cologno Nord e siete diretti verso Milano centro la mattina e la sera in ora di punta, poiché in queste ore della giornata i treni terminano a Cascina Gobba

- viaggiate dal centro di Milano e siete diretti a Cologno Nord o Gessate, poiché il bus express fa servizio diretto da Loreto

Linee di superficie alternative:

linea 39: Lambrate FS, Piola e Loreto

linea 53: Cimiano, Udine e Lambrate FS

linea 55: Udine e Loreto

linea 56: Crescenzago, Cimiano e Loreto

linea 75: Cascina Gobba, Crescenzago, Cimiano, Udine e Lambrate FS

linea 81: Lambrate FS, Loreto e Centrale FS

linea 90/91: Piola, Loreto, Caiazzo e Centrale FS

Frequenze dei servizi sostitutivi

Sono stati programmati i bus di superficie in modo che siano il più possibile in coincidenza con i treni. Nelle ore di punta i bus viaggeranno con frequenze tra gli 1 e i 5 minuti. Durante il resto della giornata, le frequenze variano dai 5 ai 9 minuti. Le condizioni del traffico automobilistico potrebbero influenzare i tempi di percorrenza e le frequenze programmate.

Accessibilità di stazioni, bus e fermate

Le stazioni M2 di Centrale e Loreto hanno ascensori. Le stazioni di Udine, Cimiano, Crescenzago e Cascina Gobba hanno montascale. La stazione di Caiazzo non è accessibile. Sono accessibili tutte le fermate e i bus dei servizi sostitutivi in superficie.Per informazioni e assistenza nel pianificare il viaggio, le persone con ridotte capacità motoria possono chiamare lo 02 48 607 607 tutti i giorni dalle 7.30 alle alle 24.

Biglietti accettati al rientro in metropolitana

Sui bus sostitutivi tra Loreto e Udine, e per proseguire rientrando in metropolitana, sono accettati tutti i biglietti validi al momento del viaggio (secondo i limiti di tempo stabiliti dalla prima convalida). Valgono anche i biglietti emessi prima del 15 luglio, quando entreranno in vigore i titoli di viaggio del nuovo sistema tariffario.