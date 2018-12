Pranzo di Natale, Coldiretti: 90 euro a famiglia, 9 su 10 a casa

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Le famiglie italiane, secondo Coldiretti, hanno speso per imbandire le tavole del Natale - che nove italiani su dieci (91 per cento) hanno scelto di consumare a casa propria o con parenti o amici - 90 euro. Secondo la ricerca Coldiretti/Ixé si evidenzia un calo del 4% della spesa rispetto allo scorso anno. A tavola mediamente 8 persone e in cucina al bando i cibi pronti, con una tendenza elevata alla ricerca di materie prime fresche e genuine direttamente dai produttori. Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci (87%) mentre il panettone con il 73% batte di misura nelle preferenze il pandoro fermo al 67%. Ma le tavole si arricchiscono soprattutto dei prodotti regionali tipici della ricorrenza e più gettonati - conclude la Coldiretti.