Precipita aereo Piper sul Sempione, morto il compositore Jonathan Goldstein



Hanno finalmente un nome le vittime del disastro aereo avvenuto domenica scorsa sul Sempione, al confine tra la Svizzera e l'Italia. Nello schianto del piccolo aereo da turismo sono morti il compositore britannico Jonathan Goldstein, sua moglie Hannah Marcinowicz e la figlia della coppia, la piccola Saskia, di soli sette mesi. La famiglia era in viaggio dalla Svizzera verso l'Italia: il Piper da turismo era partito da Losanna e sarebbe dovuto atterrare a Milano. L'aereo era pilotato dallo stesso Goldstein che era un importante compositore britannico, autore di colonne sonore per il cinema e la televisione. Hannah Marcinowicz era una affermata sassofonista. Le autorita' elvetiche hanno aperto un'inchiesta per accertare le dinamiche dell'incidente.