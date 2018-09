Prefettura di Milano, il saluto delle istituzioni a Lamorgese

Il vertice del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza di Milano tenutosi questa mattina in Prefettura alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato l'ultimo atto per il prefetto Luciana Lamorgese, che lascera' l'incarico tra breve. "Voglio ringraziare, a nome del governo e personalmente, il Prefetto per il lavoro prezioso svolto", ha spiegato il ministro dell'Interno in un saluto. Successivamente Salvini ha consegnato a Lamorgese una targa con il ringraziamento del Viminale.

"Siamo soddisfatti che si sia presa casa a Milano", ha aggiunto il sindaco Giuseppe Sala, spiegando che vorrebbe "coinvolgere Luciana, che ha lasciato un segno grande in citta', in alcune cose. Ma ne parleremo poi".

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, che e' in carica solo da alcuni mesi ha sottolineato "l'attenzione" del prefetto per ogni problema che le veniva sottoposto a cui poi dava "risposte concrete". Lei stessa ha voluto riconoscere la collaborazione con tutte le istituzioni al di la' del colore politico, che ha definito "modello Milano". "Noi - ha osservato - dobbiamo rappresentare lo stato chiunque ci sia".

Al saluto hanno voluto essere presenti molte personalita' della citta': dal direttore musicale della Scala Riccardo Chailly, alla senatrice a vita Liliana Segre, passando per ex prefetti (come Ferrante e Lombardi), ex sindaci (Gabriele Albertini e Letizia Moratti). Presente anche l'ex governatore Roberto Maroni con cui Salvini si e' fatto fotografare abbracciato. "Ho dato tanto a Milano - ha concluso Lamorgese - ma ho avuto tantissimo"