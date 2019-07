Prefettura: grandi manovre per il trasferimento dei voli da Linate a Malpensa

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Si è tenuta oggi in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Milano Renato Saccone e dal Prefetto di Varese Enrico Ricci, per mettere a punto il dispositivo di sicurezza connesso alla chiusura dell’aeroporto di Linate e al trasferimento dei mezzi, delle apparecchiature e delle strutture mobili presso lo scalo di Malpensa. “L’incontro odierno – spiega una nota della Prefettura - conclude i percorsi già avviati con l’attivazione di appositi tavoli tecnici, volti a definire, in collaborazione con la Società SEA, e con il coordinamento tecnico-operativo della Polizia Stradale di Milano, tutte le misure necessarie per garantire il regolare svolgimento delle complesse operazioni di trasferimento. Tali operazioni avranno inizio venerdì 26 luglio alle ore 00.00, con la partenza del primo convoglio di sei cobus, autobus di dimensioni eccezionali in larghezza, impiegati per il trasferimento dei passeggeri, da e verso gli aeromobili. La pianificazione dei servizi e delle misure di sicurezza, con l’individuazione dell’itinerario e degli eventuali percorsi alternativi, è stata assicurata dalla Polizia Stradale di Milano che, in collaborazione con le società concessionarie autostradali e le ditte di trasporto per i mezzi eccezionali, coordinerà gli interventi. Il convoglio dei mezzi, lungo quasi un kilometro, ad una velocità minima non inferiore a quaranta km orari, in regime di scorta/accompagnamento a cura della Polizia Stradale, con l’impiego di dieci equipaggi, in collaborazione con la Polizia Stradale di Varese e il Centro Operativo Autostradale di Novate Milanese, dovrebbe arrivare all’aeroporto di Malpensa verso le ore 02.00 e comunque entro le ore 04.00. Il percorso seguirà il seguente itinerario: Viale dell’Aviazione, via Fantoli, ingresso in A51 tangenziale Est direzione Nord dallo svincolo di C.A.M.M., proseguimento fino al bivio con la A52 tangenziale Nord in direzione Nord, immissione in A52 fino all’interconnessione con la A4 direzione Torino, proseguimento fino alla barriera della A4 di Milano Ghisolfa, uscita dalla A4 in corrispondenza del casello di Marcallo–Mesero, innesto in SS336DIR in direzione Malpensa, uscita allo svincolo di Cargo City fino a destinazione. L’attività di trasferimento comporterà dei rallentamenti al traffico veicolare nelle fasce orarie indicate. Un secondo convoglio, con altri sei cobus partirà sabato 27 luglio, alle ore 00.00, seguendo il medesimo percorso. Per la circostanza, presso la sala di Protezione Civile della Prefettura di Milano, sarà attivato un Centro di Coordinamento Soccorsi, in stretto raccordo con le diverse sale operative delle Forze di Polizia e degli Enti e delle Società concessionarie Autostradali per seguire e gestire le operazioni di trasferimento e attivare le misure necessarie a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Contestualmente verranno assicurati i collegamenti radio attraverso il COA-COPS di Milano che coordinerà gli equipaggi impegnati nel trasferimento, segnalando tempestivamente ogni novità di rilievo alle Prefetture e Questure di Milano e Varese, nonché alla sala operativa del servizio di Polizia Stradale. La Società SEA ha potenziato tutte le infrastrutture dello scalo di Malpensa per far fronte all’incremento dei passeggeri con l’ampliamento dei parcheggi e il potenziamento dei servizi di assistenza ai passeggeri, anche con l’ausilio di cinquanta facilitatori supplementari. Sullo scalo di Malpensa verrà assicurata una implementazione dell’attività di presidio e di vigilanza da parte delle Forze di Polizia e dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Anche la Polizia Locale di Milano garantirà un servizio supplementare per la gestione della viabilità. SEA e le Società concessionarie Autostradali proseguiranno in una capillare attività di informazione agli utenti diretti a Malpensa, sensibilizzandoli a scegliere in alternativa all’itinerario tradizionale A8 Milano Laghi - svincolo Busto Arsizio innesto SS336 della Malpensa (destinato ad un ulteriore incremento di traffico), quello meno conosciuto e decisamente più scorrevole della A4 direzione Torino – svincolo Marcallo/Mesero innesto SS336Dir Malpensa”.