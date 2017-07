Premio Cairo: scelti gli artisti Under 40 che parteciperanno

La redazione di ARTE, la rivista leader di settore in Italia diretta da Michele Bonuomo, ha scelto i 20 artisti under 40 che parteciperanno al PREMIO CAIRO 2017: Dimitri Agnello, Meris Angioletti, Ludovico Bomben, Giuseppe Buffoli, Tiziano Doria, El Gato Chimney, Christian Fogarolli, Monica Mazzone, Matteo Negri, Maria Teresa Ortoleva, Ettore Pinelli, Michael Rotondi, Matteo Rubbi, Manuel Scano Larrazábal, Caterina Erica Shanta, Pietro Spirito, Kristian Sturi, Patrick Tabarelli, Serena Vestrucci, Giulio Zanet.

Agli artisti è stato chiesto di realizzare un’opera originale e inedita che sarà valutata da una prestigiosa giuria composta da direttori di musei, fondazioni d’arte contemporanea e critici del settore. Al vincitore verrà assegnato un premio di 25.000 euro e sarà dedicata la copertina del mensile Arte.

Grazie a una collaborazione tra il comune di Milano – Cultura e Cairo Editore, anche quest’anno il Premio sarà ospitato nelle storiche sale della prestigiosa sede di Palazzo Reale.

Le 20 opere del PREMIO CAIRO 2017 e le opere vincitrici delle passate edizioni, saranno esposte a Palazzo Reale, in una mostra a ingresso gratuito dal 24 ottobre al 1 novembre.

Il PREMIO CAIRO nasce nel 2000 dalla volontà di Urbano Cairo per sostenere gli artisti emergenti e offrire un vero e proprio trampolino di lancio per i loro progetti. In 17 edizioni il premio ha dato una concreta opportunità ai giovani di consolidarsi nel mondo dell’arte contemporanea a livello nazionale e internazionale: 41 dei 325 artisti che hanno partecipato in questi anni al premio sono stati invitati ad esporre alla Biennale di Venezia.

Per la prima volta quest’anno sarà possibile seguire le notizie dell’evento sul profilo Instagram: premiocairo - #premiocairo



I VINCITORI DELLE PASSATE EDIZIONI

Il PREMIO CAIRO è un trampolino di lancio per i nuovi talenti italiani ed è stato vinto da artisti prestigiosi come: Luca Pignatelli (2000), Bernardo Siciliano (2001), Federico Guida (2002), Matteo Bergamasco (2003), Andrea Chiesi (2004), Valentina D’Amaro (2005), Chris Gilmour (2006), Fausto Gilberti (2007), Alice Cattaneo (2008), Pietro Ruffo (2009), Masbedo (2010), Giovanni Ozzola (2011), Loredana Di Lillo (2012), Laura Pugno (2013), Fabio Viale (2014), Alessandro Piangiamore (2015).