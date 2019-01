Premio Campione: in attesa del "campione della gente" ecco tutti i premiati

Si avvicina il giorno del nostro Premio… giovedì 24 gennaio, alle 11, nella Sala Alessi di Palazzo Marino!

Quest’anno la conduttrice sarà Tessa Gelisio, noto volto televisivo.



Siamo in attesa soltanto di conoscere il nome del “campione della gente”, il Premio organizzato con Coop, e che coinvolge decine di migliaia di clienti Coop.

A parte questo, ecco tutti gli altri premiati:

- Padre Maurizio Annoni, dal 2000 presidente dell’Opera San Francesco per i poveri. Che dal 2017, oltre alla storica mensa per poveri di viale Piave, ne ha una seconda, in piazza Velazquez.

Oltre a dar da mangiare offre anche docce, abiti, farmaci e visite mediche;

- Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa noto per il suo impegno a favore dei migranti;

- Il Prof. Roberto Burioni, medico e accademico in prima linea contro le bufale sui vaccini;

- Claudia Ceniti, presidente dell’associazione “Il cuore in Siria Onlus”, che raccoglie aiuti umanitari per i profughi siriani e che informa sulla realtà siriana;

- Gli Ecomori, richiedenti asilo e rifugiati che a Torino raccolgono frutta e verdura nei mercati per poi donarla ai poveri;

- L’Excelsior di Bolzano, una squadra di calcio di rifugiati, senzatetto ed emarginati che partecipa al campionato di calcio di Terza categoria, arrivando regolarmente ultima in classifica. E che riceve regolarmente un encomio per il suo fair play.

Hanno girato un film su di loro: “I magnifici perdenti”;

- Nicolò Govoni, 25enne cremonese che sta dedicando la sua vita ad aiutare i bambini profughi che si trovano sull’isola greca di Samos. Insegna loro inglese e greco, ma anche a rispettare leggi e costumi del Paese che li ospita.

Da Samos coordina un piano educativo per i bambini che si trovano in zone di guerra o di povertà estrema in Siria, Afghanistan, Irak, Palestina, Iran, Kurdistan e Congo;

- Giacomo Lucchetti, tre volte campione d’Italia di motociclismo nella classe 250cc. E’ da sempre impegnato nella lotta contro l’abbandono degli animali, e sostiene campagne contro il maltrattamento degli animali. Mette propri fondi a disposizione della causa, ed è spesso andato da solo, con il suo camioncino, a portare cibo e aiuto agli animali del paesi colpiti dal terremoto in Italia centrale;

- Simone Lunghi, “l’angelo dei Navigli”. Istruttore di canoa della Canottieri San Cristoforo, ogni giorno ripulisce i fondali dei Navigli da rifiuti e oggetti buttati nel canale;

- Emiliano Moretti, difensore del Torino. Ha dato vita a “100%”, la prima squadra di calcio formata da adolescenti guariti da un tumore;

- Alessio Sassi, ristoratore e chef. Gestisce dal 1987 il ristorante “Da Giuliano” a Cesenatico, dove offre ogni settimana un pranzo completo a 40 bisognosi indicati dalle associazioni umanitarie locali.

Finanzia, con i suoi guadagni, varie associazioni filantropiche.Nel 2017 ha aperto a Milano il ristorante “Giuliano ama Milano” e offre a sue spese cene per raccolta fondi alle associazioni filantropiche.

Nel 2018 la sua cucina è stata premiata con il prestigioso “cappello” della Guida dell’Espresso.



Premio Campioncino

- Licei Faes di Milano: gli studenti aiutano i bambini a fare i compiti ogni sabato presso la parrocchia di S. Gioachimo; viaggiano con i malati a Lourdes; visitano, nel periodo prenatalizio, il centro “Farsi prossimo”, portando generi di prima necessità alle ragazze madri; e vendono azalee per raccogliere fondi per i progetti di ricerca sul cancro dell’Airc;

- Polo Manzoni di Milano: nel 2018 gli studenti hanno attivato numerose iniziative di raccolta fondi per l’Istituto dei Tumori nel ricordo del loro compagno Lorenzo Bozzo, morto di cancro.