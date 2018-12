"Premio Equita per Brera", i giovani artisti vincitori

Si è tenuta oggi l’assegnazione dei Premi e delle Borse di Studio legate al “Premio Equita per Brera”, iniziativa, quest’anno alla sua prima edizione, con la quale Equita sostiene i giovani di talento dell’Accademia delle Arti di Brera, fucina dei protagonisti dell’arte e della cultura di domani. I giovani artisti premiati hanno presentato i loro progetti durante “Accademia Aperta” - manifestazione che si tiene ogni anno tra luglio e agosto - che prevede l’esposizione delle opere dei tanti studenti nelle aule della sede storica di via Brera e di alcune sedi esterne dell’Accademia, aperte al pubblico per l’occasione.

Il “Premio Equita per Brera” si pone l’obiettivo di valorizzare Accademia Aperta quale iniziativa per dare spazio ai giovani allievi e alle prestigiose attività di ricerca e di didattica, e come momento importante del programma di valorizzazione artistica e culturale milanese.

Questo Premio, che comporta la selezione e acquisizione di quattro opere attraverso una giuria mista composta da Equita, Accademia di Belle Arti di Brera ed Editoriale Domus, è una delle iniziative messe in campo da Equita nel 2018, grazie a un programma di collaborazione pluriennale con l’Accademia di Belle Arti di Brera.

La collaborazione prevede anche l’assegnazione di Borse di Studio per merito a studenti, ricercatori e assistenti alla didattica, selezionati dai docenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

Viene inoltre presentata oggi la pubblicazione realizzata da Equita in collaborazione con Editoriale Domus che racconta l’edizione 2018 di Accademia Aperta e il “Premio Equita per Brera”, un progetto editoriale in linea con la strategia adottata dalle istituzioni coinvolte.

“Sostenere talenti e istituzioni culturali, e farlo insieme a partner qualificati, è un modo per Equita di rafforzare i propri valori attraverso il rapporto con la comunità, promuovendo lo sviluppo sociale e creando cultura, nuove opportunità e conoscenza” dichiara Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita. “L’Accademia di Brera è una delle Istituzioni educative più prestigiose nel campo dell’arte a livello mondiale. E’ un grande piacere per Equita contribuire concretamente al suo sviluppo premiando artisti di talento e sostenendo studenti e ricercatori meritevoli, in coerenza con altre iniziative del nostro Gruppo a sostegno di grandi istituzioni universitarie e di studenti brillanti in diverse discipline”.

La giuria del “Premio Equita per Brera”, nel rispetto dei valori e delle competenze di ciascuno, ha selezionato le quattro opere da un’iniziale gruppo di proposte giunte da Accademia di Belle Arti di Brera. La giuria, composta da:

Livia Pomodoro, presidente Accademia

Franco Marrocco, direttore Accademia

Giuseppe Bonini, vicedirettore Accademia

Andrea Vismara, amministratore delegato Equita

Francesco Perilli, presidente Equita Group

Luigi Roth, presidente Equita SIM e presidente Gruppo lombardo dei Cavalieri del Lavoro

Maria Giovanna Mazzocchi Bordone, presidente Editoriale Domus

Ha deciso di premiare ad ex-aequo, acquistando le loro opere ed esponendole permanentemente presso gli uffici di Via Turati 9 a Milano, gli studenti:

Elena Diana Lupu – Senza titolo, 2018

Jemberu Perrucchini – Gli ultimi giorni di Eliogabalo, 2018

Francesca Santoro – Cucirsi insieme, 2017

Shiro Teramoto – Senza titolo, 2017

Tali opere faranno quindi parte di una collezione privata dedicata al Premio Equita per Brera.

Oltre a questi vincitori, sono stati oggetto di menzioni d’onore da parte della giuria gli studenti Stefania Abico, Nadia Marni, e un collettivo di autori (Ethel Irene Clorinda Annoni, Alessio Cardenia, Sara D’Avola, Marco De Simone, Veronica Foresti, Sara Harder, Alessia Nosella, Stefania Oliveri).

Ricevono, poi, Borse Di Studio per merito e particolare impegno nelle attività extra didattiche quali allestimenti espositivi, coordinamento workshop, assistenza alla curatela di pubblicazioni del proprio dipartimento, gli studenti Giacomo Infantino, Giacomo Pigliapoco e Alberto Alhadeff.

Tra gli assistenti alla didattica, infine, sono state attribuite tre Borse di Ricerca a Elisa Isella della Scuola di Restauro del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate; Tamara Ferioli della Scuola di Pittura del Dipartimento di Arti Visive; e William Perera della Scuola di Design del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate. Alla base della selezione, il costante impegno nell’assistenza alla didattica e per la continua attività di analisi, ricerca, sperimentazione e progettazione nell’ambito del proprio campo disciplinare.