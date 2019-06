"PRERAFFAELLITI. I quadri prendono vita a Milano

Con la mostra “Preraffaelliti. Amore e Desiderio”, la mostra che aprirà al pubblico a Palazzo Reale di Milano a partire da mercoledì 19 giugno, l’arte preraffaellita uscirà dalle sale della mostra per salire sul palcoscenico e trasformarsi in rappresentazione teatrale.



Nella serata di martedì 18, alle ore 21:30 in Piazzetta Reale, alcuni dei quadri più famosi della bellissima collezione presente in mostra prenderanno vita grazie a un vero e proprio tableau vivant. 24 ORE Cultura, co-organizzatore della mostra a Palazzo Reale, e 6 attori teatrali della compagnia napoletana “Teatri 35”, faranno rivivere allo spettatore le scene perfettamente ricostruite di alcuni dei dipinti ottocenteschi che potranno ammirare in mostra tra panneggi e stoffe, musica e luci accuratamente ricostruite. Un vero e proprio spettacolo della durata di mezz’ora, pensato per avvicinare tutti all’arte preraffaellita, fortemente espressiva ed evocativa, in maniera non convenzionale. Le storie e i personaggi dei dipinti usciranno dalle cornici e dalle sale di Palazzo Reale per camminare sul palcoscenico e incantare il pubblico rievocando, ancora una volta, le loro passioni e la loro storia. Le repliche nelle due sere successive, mercoledì 19 e giovedì 20 giugno.