Prescrizione, discussione in Consiglio Lombardia: "Governo fermi riforma"

Fermare lo stop della prescrizione, prevista dalla riforma Bonafede dopo la sentenza di primo grado. Questo perche' da piu' parti si sono rilevati possibili profili di incostituzionalita' della norma sulla quale in queste settimane si registrano anche scioperi da parte degli avvocati penalisti. E' quanto chiede una mozione presentata da Forza Italia (primo firmatario il capogruppo Gianluca Comazzi) e approvata oggi dal Consiglio regionale. A favore si sono espressi centrodestra, +Europa-Radicali, Lombardi Civici Europeisti e Gruppo Misto con la rappresentante di Italia Viva, astenuto il PD, contrario il Movimento 5 Stelle.

Nel documento si evidenzia che "negli ultimi 25 anni, ben 26.412 persone sono state risarcite dallo Stato per ingiusta detenzione" e che con lo stop alla prescrizione "si corre il rischio che gli italiani vengano condannati a un vero ergastolo processuale". Il documento invita presidente e giunta regionale ad attivarsi con il governo per discutere della proposta presentata dall'onorevole Enrico Costa, affinche' si apra un dibattito su un tema delicato, si evitino "forme di giustizia persecutorie onerose da sostenere" e si arrivi a rivedere la riforma. Nella mozione, riprendendo un emendamento presentato da Pietro Bussolati del Pd e accolto solo in parte dal proponente del documento Comazzi, e' stato inserito un secondo punto con il quale si sollecitano interventi affinche' si arrivi a una applicazione del giusto processo, cosi' come previsto dalla Costituzione. Sul secondo punto hanno votato a favore tutti i gruppi ad eccezione del M5s che ha votato contro. "Sul tema della prescrizione oggi la Lombardia ha fatto da apripista per tutta Italia, con buona parte della minoranza che esprime voto favorevole alla nostra mozione. Un risultato del quale siamo orgogliosi, auspicando un voto analogo anche in Parlamento", ha detto Comazzi.