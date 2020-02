Prescrizione sì o no? Si confrontano sul tema Nardo e Travaglio a Milano

Prescrizione sì o prescrizione no? Questo è decisamente il tema del momento. Per questo motivo ITALIASTATODIDIRITTO, associazione di avvocati, docenti di materie giuridiche e professionisti nel settore del diritto, ha deciso di organizzare un confronto aperto, proprio su argomenti delicati come l'avvocatura e la prescrizione, a cui parteciperanno di nomi di spicco: Vinicio Nardo e Marco Travaglio.

Vinicio Nardo è il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché avvocato penalista da oltre 30 anni. Marco Travaglio è il noto direttore de Il Fatto Quotidiano, che non ha mai nascosto la sua posizione in merito alla prescrizione. In un recente intervento del giornalista al programma televisivo DiMartedì su La/ aveva dichiarato sulla questione: "La prescrizione non la vuole nessun cittadino. È nel Palazzo che la vogliono tutti. Una persona normale non si immedesima in Berlusconi - cioè in un imputato colpevole che la fa franca nove volte - ma si immedesima nella vittima di un reato e pensa: ma se mia figlia venisse molestata, io come reagirei se il processo finisse in un nulla di fatto solo perché è passato troppo tempo? Mi incazzerei".

Modera l'incontro Guido Camera, avvocato e consigliere di ITALIASTATODIDIRITTO. Camera è penalista e insegna Diritto dell’informazione. Responsabile della Scuola per l’idoneità alla difesa penale della Camera Penale di Milano, è autore di varie pubblicazioni su Il Foro Ambrosiano, L’indice penale e E-comlaw.

Il confronto si svolgerà martedì 11 febbraio alle h.21 presso l'hotel Westin Palace in Piazza della Repubblica 20.