Prese a sprangate un passante, era incapace di intendere e volere?

Accusato di tentato omicidio per aver preso a sprangate un passante, secondo i medici del carcere di San Vittore, dove l'uomo è detenuto, Frankline Njuakeh, 32enne camerunese, potrebbe avere dei problemi psichiatrici. La procura di Milano chiede ulteriori accertamenti.

Il 32enne era stato arrestato il 23 gennaio scorso per avere aggredito, inspiegabilmente, con tre sprangate in testa un passante che stava aspettando il tram tra viale Sabotino e via Ripamonti a Milano. Una consulenza psichiatrica dovrà appurare se in quel momento l'uomo era capace di intendere e di volere.

Il camerunese dopo essersi accanito sulla vittima, aveva iniziato a colpire alcuni motorini nelle adiacenze.

Gli esami tossicologici hanno escluso l'assunzione di sostanze stupefacenti. Il gip Giulio Fanales nel disporre la custodia in carcere aveva dichiarato "l'assenza di qualunque tipo di giustificazione del comportamento".

Se la perizia psichiatrica dovesse essere accertare l'incapacità di intendere e di volere, il camerunese potrebbe essere assolto assolto e passare dal carcere ad una Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza).