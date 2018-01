Preso a sprangate in testa mentre aspetta il tram: grave 31enne



Un 32enne originario del Camerun in evidente stato di alterazione ha aggredito senza motivo un 31enne serbo che aspettava il 9 all’incrocio tra viale Sabotino e via Ripamonti. Arrestato dai carabinieri

Sprangate in testa, l'autore del folle gesto ha precedenti per lesioni



Ha dei precedenti per una condanna definitiva per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale il 32enne camerunense arrestato ieri sera per avere colpito alla testa con una spranga un passante a Milano. La vittima, un 31enne serbo che stava aspettando il tram, e' stata colpita tre volte alla testa, due quando era gia' a terra.



Stando alla ricostruzione degli inquirenti, dopo l'aggressione alcune persone che erano alla fermata hanno cercato di disarmare il giovane camerunense ma lui ha proseguito verso via Ripamonti colpendo con la spranga anche alcuni motorini lungo la strada, prima di essere fermato dalle forze dell'ordine. La richiesta di convalida dell'arresto e di misura cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato dai futili motivi, arrivera' domattina al gip.