Previsioni meteo, allerta in Lombardia: rischio nubifragi su laghi e Prealpi

METEO, IN LOMBARDIA RISCHIO TEMPORALI FORTI SU LAGHI E PREALPI

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita' e' coordinata dall'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un avviso di moderata criticita' (codice arancione) per rischio idrogeologico e temporali forti sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco). L'avviso di criticita' vale anche come comunicazione per i rischi con codice giallo. Sulla Lombardia e' prevista la persistenza di flusso sudoccidentale instabile fino al tardo pomeriggio di martedi' 06/06, con passaggi di impulsi perturbati.

In queste due fasi si avranno anche temporanee accentuazioni dell'instabilita' a carattere temporalesco su diverse zone della Lombardia, anche di pianura, mentre le piogge in generale insisteranno in prevalenza sul settore Nordovest della Regione. Nel primo passaggio di domani, le piogge piu' persistenti coinvolgeranno soprattutto la zona sul confine tra il Piemonte Settentrionale e la Svizzera Ticinese; la Lombardia sara' interessata marginalmente.

Sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da ARPA-SMR e delle valutazioni condotte dal Centro Funzionale regionale, si suggerisce ai presi'di territoriali di prestare attenzione e un'adeguata attivita' di sorveglianza agli scenari di rischio: temporali forti (rovesci intensi, fulmini, grandine, raffiche di vento) con elevata incertezza previsionale ma che potrebbero determinare effetti anche diffusi quali: danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilita' e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; innesco di incendi e lesioni da fulminazione; problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attivita' svolte sugli specchi lacuali; idrogeologico e idraulico, con effetti localizzati legati a instabilita' di versante, colate di detrito o di fango, fenomeni di erosione e cadute massi, locali innalzamenti dei livelli idrici, fenomeni di erosione spondale, possibili locali effetti di esondazione e/o insufficienza del reticolo di drenaggio urbano (in particolar modo nelle aree metropolitane e sul reticolo idraulico milanese), che potrebbero determinare pericolo per la sicurezza e integrita' di beni e persone.