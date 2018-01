Previsioni per il futuro: +1,4% l’economia a Milano. Bene anche Brianza

Come sarà l’economia dei prossimi anni? Le previsioni per il periodo 2017-2019, secondo un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati Prometeia Scenari per le Economie Locali nello scenario di ottobre 2017, stimano una crescita dell’economia per Milano dell’1,4%, in crescita rispetto al triennio precedente (2014-2016). Previsioni positive anche per Monza e Brianza, +1,3%, e Lodi, +1,2%. La crescita si riflette anche nelle stime del reddito totale disponibile delle famiglie, +2,2% a fine periodo a Milano, +2,7% a Monza e +2,4 a Lodi con previsioni di miglioramento anche del tasso di disoccupazione, tra il 6% e il 7% in calo di quasi un punto percentuale, e dell’interscambio su tutti i territori.



Le previsioni sono di crescita per tutti gli indicatori a Milano, +1,9% l’industria a Milano, +1,3% i servizi e l’andamento positivo riguarda anche le costruzioni per le quali si prevede un +1,8% contro un andamento negativo fino al 2016. Crescita prevista anche per export, stimato al +4,2% e import, +7,6%.



Previsioni per Monza e Brianza: positivo soprattutto l’andamento dell’export, previsto in crescita del 9,3% nel triennio ma è previsto in crescita anche l’andamento delle importazione, +5,7%. Attese positive per industria (+1,7%) e servizi (+1,1%) con le costruzioni in ripresa (+2,3%) e il tasso di disoccupazione è stimato al +6,4% a fine periodo, un punto percentuale in meno rispetto al triennio precedente (7,4%)



Previsioni per Lodi: previsioni in miglioramento per il triennio 2017-2019 per tasso di disoccupazione, 6% contro 7,4% del periodo 2014-2016, e per le esportazioni, +4,2%. Crescita prevista anche per industria e costruzioni, +1,7% ciascuna, e servizi, +2,3%.